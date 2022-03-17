Суд приговорил к 19 годам приезжего за подготовку теракта в Московском регионе

Суд приговорил к 19 годам приезжего из соседнего государства за подготовку к теракту в Московском регионе в рядах международной террористической организации "Исламское государство".

Суд приговорил к 19 годам приезжего из соседнего государства за подготовку к теракту в Московском регионе в рядах международной террористической организации "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, из которых 3 года ему предстоит отбыть в тюрьме, а последующие 16 - в исправительной колонии строгого режима", - сообщила Врадий.