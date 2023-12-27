Суд прекратил уголовное дело в отношении экс-президента Армении

Суд общей юрисдикции Еревана принял решение прекратить дело в отношении второго президента Роберта Кочаряна из-за срока давности инкриминируемого ему обвинения - получения взятки в особо крупных размерах.

Суд общей юрисдикции Еревана принял решение прекратить дело в отношении второго президента Роберта Кочаряна из-за срока давности инкриминируемого ему обвинения - получения взятки в особо крупных размерах.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что Кочаряна обвиняли в получении взятки в размере 3 млн долларов от бизнесмена Сильвы Амбарцумян, срок давности истек в мае, а на предыдущем заседании экс-глава Армении не возразил против прекращения уголовного преследования на основе истечения срока давности.