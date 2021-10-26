Суд по делу Кочаряна перенесли на начало ноября

Заседание суда по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна перенесено на 2 ноября.

Заседание суда по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна перенесено на 2 ноября.

Как передает Report со ссылкой на "Спутник-Армения", об этом сообщила судья Анна Данибекян.

Ранее адвокат второго фигуранта дела, бывшего вице-премьера, а ныне депутата парламента от фракции "Айастан" Армена Геворкяна – Александр Кочубаев запросил все материалы дела, сообщив, что получил только 75 томов и 7 дней на ознакомление.

В ответ на отклонение своего ходатайства адвокат ушел из зала заседаний, заявив о том, что не хочет принимать участие в процессе чисто формально. Суд вынес ему предупреждение.

После этого судья Анна Данибекян решила отложить заседание ввиду отсутствия адвоката.

Напомним, что Кочаряну инкриминируют получение взятки в особо крупных размерах, а бывшему вице-премьеру – отмывание денег.