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Суд по делу Сержа Саргсяна перенесли

Суд по делу экс-президента Армении Саргсяна перенесли

Судебное заседание по делу бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, обвиняемого в соучастии в хищении в особо крупных размерах, переносится на 26 марта. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в ходе процесса судья по делу Ваге Мисакян.

"Заседание откладывается из-за загруженности суда. Следующее заседание начнется 26 марта в 15.00", - сказал Мисакян.

Ранее судья отклонил ходатайство адвокатов Саргсяна об отводе прокурора Арсена Мартиросяна. Защита экс-президента требовала отвода прокурора, усомнившись в его объективности.

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