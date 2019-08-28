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Суд отправил под домашний арест бывшего замглавы МВД Кыргызстана

​Суд отправил под домашний арест бывшего замглавы МВД Кыргызстана
© Fergana.agency

Суд в Бишкеке поместил под домашний арест бывшего заместителя министра внутренних дел Кыргызстана Курсана Асанова, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Отмечается, что  Асанов стал фигурантом дела о превышении полномочий после того, как вёл переговоры с экс-президентом республики Алмазбеком Атамбаевым во время беспорядков 7—8 августа.

Он арестован до 13 октября.

"По решению суда он не имеет права выходить из дома с 22:00 до 6:00", — сообщили в канцелярии суда.

Отмечается, что 14 августа Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила дело в отношении Курсана Асанова. Отмечается, что дело возбуждено по статье "Злоупотребление должностным положением". 

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