Суд отправил под арест четверых подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холл"

Басманный суд Москвы принял решение арестовать четверых обвиняемых по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Басманный суд Москвы принял решение арестовать четверых обвиняемых по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Речь идет о Далерджоне Мирзоеве, Рачабализоде Муродали, Мухаммадсобире Файзове и Шамсидине Фаридуни.

"Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов следствия и избрал в отношении Мирзоева Д.Б. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года", - сказано в релизе.

Такая же мера избрана в отношении Муродали, Файзова и Фаридуни. Напомним, всех четверых обвиняют в том, что они в составе вооруженной организованной группы участвовали в стрельбе в граждан Российской Федерации в помещениях Крокус Сити Холл», а после подожгли здание.

33-летний Далерджон Мирзоев полностью признал свою вину. Этот человек - гражданин Республики Таджикистан, он женат, воспитывает четверых детей. Ранее не был судим. На территории Российской Федерации Мирзоев находился с просроченной регистрацией (она была сделана всего на три месяца в Новосибирске), не работал.

Шамсидин Фаридуни был разнорабочим на паркетной фабрике, ему 26 лет. У Фаридуни есть ребенок, которому 8 месяцев.

Рачабализода Муродали – 30-летний безработный гражданин Таджикистана. Он женат, имеет одного ребенка и неоконченное среднее образование. Муродали также полностью признал свою вину.

Мухаммадсобир Файзов был ранен при задержании, в зал суда его доставили на кресле-каталке, его сопровождал медик. 20-летний Файзов раньше работал в барбершопе, у него среднее образование, детей и жены нет.