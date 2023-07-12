Суд отклонил ходатайство адвоката Сержа Саргсяна о приостановлении производства

Адвокат третьего президента Армении Сержа Саргсяна Ваагн Григорян представил ходатайство о прекращении уголовного производства. В качестве основания своего ходатайства он указал, что в Конституционном суде рассматривается вопрос соответствия Конституции з

Адвокат третьего президента Армении Сержа Саргсяна Ваагн Григорян представил ходатайство о прекращении уголовного производства. В качестве основания своего ходатайства он указал, что в Конституционном суде рассматривается вопрос соответствия Конституции закона "О конфискации незаконно нажитого имущества".

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Судья Антикоррупционного суда Карапет Бадалян отметил, что КС не принял решения о несоответствии указанного закона конституции. По его словам, основанием для приостановления производства может быть невозможность его рассмотрения до решения КС. Но в настоящий момент такого основания нет.

"Ходатайство защиты безосновательно и оно отклоняется. Оно не подлежит обжалованию", – заявил Бадалян.

Закон "О конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение" был принят 16 апреля 2020 г. и вступил в силу 23 мая того же года. На основании заявления оппозиционных депутатов парламента в настоящее время в КС рассматривается вопрос соответствия указанного закона Конституции. В процессе рассмотрения данного дела Конституционный суд признал необходимость узнать о наиболее успешном опыте в этом вопросе.

Согласно обвинению, Саргсян, по предложению бизнесмена Барсега Бегларяна и при помощи министра и замминистра сельского хозяйства Серго Карапетяна и Самвела Галстяна (оба скончались), а также главы управления растениеводства Геворка Арутюняна, совершил растрату в особо крупных размерах. Бывший президент назвал уголовное дело в его отношении политическим заказом. Проходящий по делу Бегларян также заявил, что не признает свою вину.

Уголовное дело против Саргсяна и Бегларяна было возбуждено в конце 2019 года. По версии следствия, в 2013 году тогдашний глава государства оказал протекцию компании "Флеш". Она победила в государственном тендере на поставку дизельного топлива, хотя предложила более высокую цену, чем ее конкурент (с разницей примерно в миллион долларов). Тем самым государству был причинен ущерб в размере порядка 1 млн долларов.