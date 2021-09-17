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Суд отказал Роберту Кочаряну в поездке в Москву

Суд отказал Роберту Кочаряну в поездке в Москву Суд первой инстанции Армении не разрешил экс-президенту республики Роберту Кочаряну, который проходит по делу о получении взяток, посетить Москву.
В регионе
17 сентября 2021 г. 19:53
Суд отказал Роберту Кочаряну в поездке в Москву
Роберт Кочарян

Суд первой инстанции Армении не разрешил экс-президенту республики Роберту Кочаряну, который проходит по делу о получении взяток, посетить Москву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба блока "Армения", лидером которой является Кочарян.

"Правящая партия России "Единая Россия" около недели назад направила приглашение лидеру блока "Армения" Роберту Кочаряну посетить Москву. Однако суд первой инстанции отказал Роберту Кочаряну в выезде за границу. Мы вынуждены отменить визит. У суда не было никаких юридических оснований препятствовать выезду. Мы наблюдаем очередное давление властей на суд, направленное на ограничение политической активности блока "Армения", - говорится в заявлении блока.

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Версия на английском языке Armenia's ex-President Kocharyan not allowed to Moscow at court decision
Версия на азербайджанском языке Məhkəmə Robert Koçaryanı Moskvaya buraxmadı

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