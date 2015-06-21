Суд над Саакашвили по делу о разгоне акции перенесен на 9 июля

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Судебное заседание по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, экс-премьера Вано Мерабишвили, экс-мэра Тбилиси Гиги Угулавы, экс-министра обороны Давида Кезерашвили и экс-министра юстиции Зураба Адеишвили по делу о разгоне акции 7 ноября 2007 года состоится 9 июля, заявил адвокат экс-чиновников Отар Кахидзе, информирует "Report"со ссылкой на РИА Новости.

Бывшие высокопоставленные чиновники проходят по делу о разгоне ноябрьской акции 2007 года, разгроме телекомпании "Имеди" и завладении имуществом покойного миллиардера Бадри Патаркацишвили. Дело было раскрыто в июле 2014 года, спустя почти два года после прихода к власти коалиции "Грузинская мечта". Оно охватывает 103 тома и сотни свидетелей, которых предстоит допросить.

"Завтра заседание не состоится, оно перенесено на 9 июля", — заявил Кахидзе.

После прихода к власти в Грузии по итогам парламентских выборов 1 октября 2012 года ранее оппозиционной коалиции "Грузинская мечта" ряд бывших чиновников — представителей президентской партии "Единое национальное движение" (ЕНД) — были привлечены к уголовной ответственности. ЕНД, бывшее правящей партией со времен "революции роз" в 2003 году и теперь перешедшее в оппозицию, неоднократно обвиняло новые власти в политическом преследовании. "Грузинская мечта" все эти обвинения категорически отрицает, заявляя, что "в стране идет восстановление справедливости".