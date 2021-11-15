Суд над Саакашвили по делу о растрате госсредств продолжится 2 декабря

Судья Тбилисского городского суда Бадри Кочламазашвили назначил очередной судебный процесс над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, обвиняемым в растрате госсредств на сумму более 2,7 млн долларов США, на 2 декабря.

Судья Тбилисского городского суда Бадри Кочламазашвили назначил очередной судебный процесс над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, обвиняемым в растрате госсредств на сумму более 2,7 млн долларов США, на 2 декабря.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Об этом в понедельник сообщил ТАСС адвокат бывшего грузинского лидера Дмитрий Садзаглишвили.

"Очередное судебное заседание по делу о растрате госсредств судья назначил на 2 декабря. Мы по-прежнему не знаем, доставит ли Специальная пенитенциарная служба Саакашвили в суд", - сказал Садзаглишвили.

Как отметил адвокат, судья отказался проводить судебные процессы над его подзащитным по этому делу в тюрьме, вопреки предложению Минюста.

10 ноября в суде состоялся судебный процесс по делу о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании "Имеди", по которому Саакашвили также проходит в качестве обвиняемого. Специальная пенитенциарная служба тогда тоже отказалась от его этапирования в суд в целях безопасности.