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Суд над Саакашвили по делу о растрате госсредств продолжится 2 декабря

Суд над Саакашвили по делу о растрате госсредств продолжится 2 декабря Судья Тбилисского городского суда Бадри Кочламазашвили назначил очередной судебный процесс над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, обвиняемым в растрате госсредств на сумму более 2,7 млн долларов США, на 2 декабря.
В регионе
15 ноября 2021 г. 16:08
Суд над Саакашвили по делу о растрате госсредств продолжится 2 декабря
Михаил Саакашвили

Судья Тбилисского городского суда Бадри Кочламазашвили назначил очередной судебный процесс над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, обвиняемым в растрате госсредств на сумму более 2,7 млн долларов США, на 2 декабря.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Об этом в понедельник сообщил ТАСС адвокат бывшего грузинского лидера Дмитрий Садзаглишвили.

"Очередное судебное заседание по делу о растрате госсредств судья назначил на 2 декабря. Мы по-прежнему не знаем, доставит ли Специальная пенитенциарная служба Саакашвили в суд", - сказал Садзаглишвили.

Как отметил адвокат, судья отказался проводить судебные процессы над его подзащитным по этому делу в тюрьме, вопреки предложению Минюста.

10 ноября в суде состоялся судебный процесс по делу о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании "Имеди", по которому Саакашвили также проходит в качестве обвиняемого. Специальная пенитенциарная служба тогда тоже отказалась от его этапирования в суд в целях безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Saakaşvilinin məhkəməsi dekabrın 2-də davam etdiriləcək

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