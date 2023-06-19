О нас

Суд над Саакашвили отложен на неопределенное время

Суд над Саакашвили отложен на неопределенное время Заседание по делу о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, по которому проходит осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, запланированное на понедельник в Тбилисском городском суде, отложено.
В регионе
19 июня 2023 г. 13:23
Суд над Саакашвили отложен на неопределенное время

Заседание по делу о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, по которому проходит осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, запланированное на понедельник в Тбилисском городском суде, отложено.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Грузия.

Причиной стало отсутствие одного из членов коллегии судей. Когда состоится судебное заседание, на данном этапе неизвестно.

Сам Саакашвили, который находится на лечении в клинике "Вивамеди" с мая 2022 года, после долгой паузы планировал дистанционно участвовать в судебном заседании. "Посмотрим, осмелятся ли они завтра на "суде" сделать включение со мной", – написал Саакашвили накануне на своей странице в соцсети.

На прошлой неделе, 16 июня, Саакашвили написал, что, несмотря на состояние здоровья, собирается очень активно включиться в грузинскую политику, параллельно участвуя в политике Украины. По его словам, он также намерен присутствовать на всех своих судебных заседаниях, когда это будет физически возможно.

В настоящее время Саакашвили отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.

Помимо дела о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, за которое Саакашвили грозит от пяти до восьми лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
13 июня 2023 г. 11:40
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi