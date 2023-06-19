Суд над Саакашвили отложен на неопределенное время

Заседание по делу о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, по которому проходит осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, запланированное на понедельник в Тбилисском городском суде, отложено.

Заседание по делу о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, по которому проходит осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, запланированное на понедельник в Тбилисском городском суде, отложено.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Грузия.

Причиной стало отсутствие одного из членов коллегии судей. Когда состоится судебное заседание, на данном этапе неизвестно.

Сам Саакашвили, который находится на лечении в клинике "Вивамеди" с мая 2022 года, после долгой паузы планировал дистанционно участвовать в судебном заседании. "Посмотрим, осмелятся ли они завтра на "суде" сделать включение со мной", – написал Саакашвили накануне на своей странице в соцсети.

На прошлой неделе, 16 июня, Саакашвили написал, что, несмотря на состояние здоровья, собирается очень активно включиться в грузинскую политику, параллельно участвуя в политике Украины. По его словам, он также намерен присутствовать на всех своих судебных заседаниях, когда это будет физически возможно.

В настоящее время Саакашвили отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.

Помимо дела о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, за которое Саакашвили грозит от пяти до восьми лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы.