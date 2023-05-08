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Суд начал рассмотрение дела в отношении экс-министра обороны Армении и еще 11 человек

Суд начал рассмотрение дела в отношении экс-министра обороны Армении и еще 11 человек Антикоррупционный суд Армении 8 мая начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра обороны Армении, главы фракции блока "Армения" Сейрана Оганяна, экс-командира N-й воинской части МО страны Григория Хачатурова и еще 11 человек.
В регионе
8 мая 2023 г. 16:40
Суд начал рассмотрение дела в отношении экс-министра обороны Армении и еще 11 человек

Антикоррупционный суд Армении 8 мая начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра обороны Армении, главы фракции блока "Армения" Сейрана Оганяна, экс-командира N-й воинской части МО страны Григория Хачатурова и еще 11 человек.

Как передает Report, об этом сообщает news.am.

У здания суда собрались сторонники подсудимых, в том числе родители погибших военнослужащих.

Напомним, что Оганян обвиняется в растрате в крупных размерах по нескольким эпизодам, а также злоупотреблении должностными полномочиями. Национальное Собрание дало согласие на возбуждение уголовного преследования в отношении Оганяна 8 февраля на основании ходатайств генпрокурора.

Хачатуров обвиняется в легализации особо крупного недвижимого имущества, нажитого преступным путем (отмывание денег) с использованием своего служебного положения.

Оганян участвовал в совершении Ходжалинского геноцида в составе 366-го мотострелкового полка России.

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Версия на азербайджанском языке Seyran Ohanyan və daha 11 nəfərin cinayət işi üzrə məhkəmə başlayıb

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