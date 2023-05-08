Суд начал рассмотрение дела в отношении экс-министра обороны Армении и еще 11 человек

Антикоррупционный суд Армении 8 мая начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра обороны Армении, главы фракции блока "Армения" Сейрана Оганяна, экс-командира N-й воинской части МО страны Григория Хачатурова и еще 11 человек.

Антикоррупционный суд Армении 8 мая начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра обороны Армении, главы фракции блока "Армения" Сейрана Оганяна, экс-командира N-й воинской части МО страны Григория Хачатурова и еще 11 человек.

Как передает Report, об этом сообщает news.am.

У здания суда собрались сторонники подсудимых, в том числе родители погибших военнослужащих.

Напомним, что Оганян обвиняется в растрате в крупных размерах по нескольким эпизодам, а также злоупотреблении должностными полномочиями. Национальное Собрание дало согласие на возбуждение уголовного преследования в отношении Оганяна 8 февраля на основании ходатайств генпрокурора.

Хачатуров обвиняется в легализации особо крупного недвижимого имущества, нажитого преступным путем (отмывание денег) с использованием своего служебного положения.

Оганян участвовал в совершении Ходжалинского геноцида в составе 366-го мотострелкового полка России.