Суд на три месяца продлил арест экс-сотрудника посольства США в РФ

Лефортовский суд Москвы в четверг удовлетворил ходатайство ФСБ России и еще на три месяца продлил срок ареста бывшего сотрудника посольства США в РФ Роберта Шонова, обвиняемого по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государств

Лефортовский суд Москвы в четверг удовлетворил ходатайство ФСБ России и еще на три месяца продлил срок ареста бывшего сотрудника посольства США в РФ Роберта Шонова, обвиняемого по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством или организацией.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого по ст. 275.1 УК РФ Роберта Робертовича Шонова на три месяца, то есть до 23 августа", - огласила постановление судья Лиля Алтынникова.

Заседание прошло в закрытом режиме в связи с тем, что материалы дела маркированы грифом "секретно". Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.