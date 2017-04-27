Районный суд Киева на два месяца продлил меру пресечения Роману Насирову

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Соломенский районный суд Киева на два месяца продлил меру пресечения отстраненному от должности председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, соответствующее решение принял судья Соломенского суда Виктория Кицюк.

Напомним, Р.Насиров подозревается в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.

Судья отметила, что Насиров обязан прибывать к детективу и прокурору, осуществляющих досудебное расследование уголовного производства и следственного судьи по первому требованию, и не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован и проживает, без разрешения детектива и прокурора.

Отмечается, что данное постановление суда действует до 26 июня 2017 года.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств трем ООО. Эти решения были приняты им с нарушением установленной законом процедуры, а именно - при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что причинило государству подтвержденный заключением эксперта ущерб в размере около 2 млрд гривен.