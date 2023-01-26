Суд может конфисковать крупную сумму и имущество у экс-главы Минобороны Армении

На судебном заседании в Антикоррупционном суде Армении 26 января прокурор Геворг Кочарян представил требование о конфискации имущества, имеющего предположительно незаконное происхождение, экс-министра обороны, главы парламентской фракции блока "Айастан" С

На судебном заседании в Антикоррупционном суде Армении 26 января прокурор Геворг Кочарян представил требование о конфискации имущества, имеющего предположительно незаконное происхождение, экс-министра обороны, главы парламентской фракции блока "Айастан" Сейрана Оганяна и его семьи.

Об этом передает Report со ссылкой на News.am.

Прокурор требует конфисковать у Оганяна и Рузанны Хачатрян автомобиль марки LEXUS LX 570 2009 года выпуска, изъять у Анны Бадалян, на имя которой зарегистрированы принадлежащие экс-министру соответствующие доли территории дома по улице Налбандяна в Ереване, и строения на той же улице.

Кроме того, прокурор потребовал конфисковать у Оганяна сумму в 477 473 907 драмов (1,1 млн долларов), как имеющую незаконное происхождение и неизрасходованную часть от выручки, полученной от погашения облигаций в течение 2018-2019 годах и продажи трех квартир в доме по улице Налбандяна 98, а также изыскать 600 762 179 драмов (1,4 млн долларов).