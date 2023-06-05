Суд изменил меру пресечения в отношении обвиняемой в похищении сына Пашиняна

Апелляционный суд Армении изменил меру пресечения в отношении матери погибшего военного Жоры Мартиросяна Гаяне Акопян (Мартиросян) с ареста на домашний арест. Она обвиняется в организации похищения сына армянского премьера, и находится под арестом с 20 ма

Апелляционный суд Армении изменил меру пресечения в отношении матери погибшего военного Жоры Мартиросяна Гаяне Акопян (Мартиросян) с ареста на домашний арест. Она обвиняется в организации похищения сына армянского премьера, и находится под арестом с 20 мая.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил ее адвокат Георги Меликян.

"Запоздавшее правосудие, судья Апелляционного суда Григорий Ованнисян изменил меру пресечения Акопян", - написал он.

Напомним, 17 мая, после того, как на основании заявления Ашота Пашиняна – сына премьера Никола Пашиняна – СК возбудил уголовное дело по статье "похищение человека", Гаяне Акопян задержали.

По версии следствия, члены организации "Зов сыновей" заставили Пашиняна-младшего сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть, и его сбил другой автомобиль.

В самой организации "Зов сыновей" обвинение в похищении опровергли. По их версии, Пашинян-младший по своей воле сел в машину матери погибшего солдата и согласился поехать на военное кладбище "Ераблур" в Ереване, но по дороге выпрыгнул из машины.