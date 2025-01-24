Суд избрал меру пресечения в отношении сына экс-спикера парламента Армении

В Армении суд избрал в качестве меры пресечения в отношении экс-главы управления госимуществом Армана Саакяна (сын бывшего спикера парламента Галуста Саакяна) административный надзор.

В Армении суд избрал в качестве меры пресечения в отношении экс-главы управления госимуществом Армана Саакяна (сын бывшего спикера парламента Галуста Саакяна) административный надзор.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил его адвокат Эмин Хачатрян.

Саакян был задержан и доставлен в суд накануне. Следствие ходатайствовало о его аресте, но суд избрал менее строгую меру.

В Следственном комитете сообщили, что Саакян проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денег. Ему инкриминируется незаконное отчуждение земель трех учебных заведений в Ереване посредством их продажи связанным с ним лицам. Незаконные сделаки были заключены в период с 2012 по 2015 годы.

В рамках дела проходят еще 12 человек. Из них восемь человек, включая Саакяна, были задержаны, но для каждого суд установил разные меры пресечения.

Летом 2024 года Антикоррупционный комитет сообщил, что Саакян частично возместил ущерб, перечислив в госказну 178 млн драмов ($460 тыс.).

Напомним, что в 2021 году Генпрокуратура Армении выявила преступную схему отчуждения государственной недвижимости, ущерб от которой составил 790 млн драмов ($1,6 млн).

Саакян возглавлял управление государственным имуществом с 2011 года и покинул пост после смены власти в 2018 году.