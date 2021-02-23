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Суд Еревана отложил слушание по делу Кочаряна

Суд Еревана отложил слушание по делу Кочаряна Заседание перенесли из-за того, что на слушание не прибыл адвокат Эрик Алексанян
В регионе
23 февраля 2021 г. 15:31
Суд Еревана отложил слушание по делу Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана во вторник отложил до 2 марта заседание по делу о свержении конституционного строя в 2008 году, в котором обвиняемыми проходят экс-президент Армении Роберт Кочарян, бывший вице-премьер Армен Геворкян, экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров и бывший министр обороны Сейран Оганян в связи с тем, что на заседание не прибыл адвокат Геворкяна Эрик Алексанян. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает армянские источники.

"Суд не может продолжать рассмотрение дела без адвоката. Следующее заседание назначено на 2 марта", - отметила судья Анна Данибекян в ходе слушания, которое транслировали местные новостные порталы.

Данибекян добавила, что считает отсутствие Алексаняна неуважительным и обещала рассмотреть этот вопрос на следующем заседании. Сам адвокат ранее сообщал, что не сможет присутствовать на данном заседании из-за судебного слушания в апелляционном суде.

Хотя судебные слушания по данному делу длятся 1,5 года, суд еще рассматривает различные ходатайства сторон защиты. Прокуроры заявляют, что адвокаты специально искусственно замедляют судебный процесс.

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