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Суд Еревана арестовал призвавшего убить Пашиняна экс-депутата

Суд Еревана арестовал призвавшего убить Пашиняна экс-депутата Ереванский суд общей юрисдикции под председательством судьи Манвела Шахвердяна сегодня, 29 января, удовлетворил ходатайство следователя СНБ
В регионе
30 января 2021 г. 00:25
Суд Еревана арестовал призвавшего убить Пашиняна экс-депутата
Ваан Бадасян

Ереванский суд общей юрисдикции под председательством судьи Манвела Шахвердяна 29 января, удовлетворил ходатайство следователя СНБ об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении бывшего депутата парламента Армении Ваана Бадасяна.

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, об этом сообщил адвокат Араик Папикян.

Адвокат сказал, что на данный момент Бадасяна переводят в уголовно-исполнительное учреждение.

Беседуя с журналистами 28 января, Бадасян заявил о том, что премьер-министр Никол Пашинян должен уйти. "Если не уходит, то, значит, мы уничтожим его физически, при помощи оружия. Я начну организовывать процесс". После этого его подвергли приводу в СНБ РА.

Бадасяну предъявлено обвинение по статье 301 УК Армении (публичные призывы к насильственному захвату власти, нарушению территориальной целостности или насильственному свержению конституционного строя). Бадасян предъявленное ему обвинение не принимает.

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