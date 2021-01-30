Суд Еревана арестовал призвавшего убить Пашиняна экс-депутата

Ереванский суд общей юрисдикции под председательством судьи Манвела Шахвердяна 29 января, удовлетворил ходатайство следователя СНБ об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении бывшего депутата парламента Армении Ваана Бадасяна.
Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, об этом сообщил адвокат Араик Папикян.
Адвокат сказал, что на данный момент Бадасяна переводят в уголовно-исполнительное учреждение.
Беседуя с журналистами 28 января, Бадасян заявил о том, что премьер-министр Никол Пашинян должен уйти. "Если не уходит, то, значит, мы уничтожим его физически, при помощи оружия. Я начну организовывать процесс". После этого его подвергли приводу в СНБ РА.
Бадасяну предъявлено обвинение по статье 301 УК Армении (публичные призывы к насильственному захвату власти, нарушению территориальной целостности или насильственному свержению конституционного строя). Бадасян предъявленное ему обвинение не принимает.