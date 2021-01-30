Суд Еревана арестовал призвавшего убить Пашиняна экс-депутата

Ереванский суд общей юрисдикции под председательством судьи Манвела Шахвердяна сегодня, 29 января, удовлетворил ходатайство следователя СНБ

Ереванский суд общей юрисдикции под председательством судьи Манвела Шахвердяна 29 января, удовлетворил ходатайство следователя СНБ об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении бывшего депутата парламента Армении Ваана Бадасяна.

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, об этом сообщил адвокат Араик Папикян.

Адвокат сказал, что на данный момент Бадасяна переводят в уголовно-исполнительное учреждение.

Беседуя с журналистами 28 января, Бадасян заявил о том, что премьер-министр Никол Пашинян должен уйти. "Если не уходит, то, значит, мы уничтожим его физически, при помощи оружия. Я начну организовывать процесс". После этого его подвергли приводу в СНБ РА.

Бадасяну предъявлено обвинение по статье 301 УК Армении (публичные призывы к насильственному захвату власти, нарушению территориальной целостности или насильственному свержению конституционного строя). Бадасян предъявленное ему обвинение не принимает.