Суд Екатеринбурга продлил меру пресечения в СИЗО шестерым уроженцам Азербайджана

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения в СИЗО уроженцам Азербайджана — пятерым братьям Сафаровым и Ахлиману Гянджиеву, которых обвиняют якобы в убийстве прошлых лет.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения в СИЗО уроженцам Азербайджана — пятерым братьям Сафаровым и Ахлиману Гянджиеву, которых обвиняют якобы в убийстве прошлых лет.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

"Рассмотрев материалы, суд удовлетворил ходатайства следователя и продлил обвиняемым срок содержания под стражей по 19 октября 2025 года", - пояснили в инстанции.

Напомним, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли. Они были похоронены 1 июля в Агджабеди.

МИД Азербайджана неоднократно выступал с заявлениями, в которых требовал от российской стороны провести прозрачное расследование и привлечь к ответственности виновников этого недопустимого акта насилия. В связи с данным инцидентом в МИД Азербайджана вызывались временный поверенный в делах России, а также посол РФ в Баку, им был выражен резкий протест в связи со случившимся. Кроме этого, Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по семи статьям, в том числе убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом; убийство двух или более лиц; превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия и др. Ведение предварительного следствия поручено Следственному управлению Генпрокуратуры Азербайджана. Кроме этого, создана следственная группа, проводятся активные следственные действия.