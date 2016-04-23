Суд Египта отложил вынесение приговора экс-президенту Мурси за шпионаж

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Уголовный суд Каира в субботу отложил до 7 мая вынесение приговора по делу экс-президента Мухаммеда Мурси и десяти его соратников по движению "Братья-мусульмане" по обвинениям в шпионаже в пользу Катара, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Итоговое заседание по этому делу проходило всего несколько минут в здании полицейской академии Каира. На скамье подсудимых, помимо Мурси, находились еще десять подсудимых из числа членов запрещенной в Египте группировки "Братья-мусульмане".

Суд завершил 23 марта заседания по этому делу и взял паузу для подготовки приговора. Этот очередной процесс против экс-президента Мурси стартовал в прошлом году, за прошедшее время состоялось почти сто заседаний. Мухаммеда Мурси и его соратников по запрещенному в Египте движению "Братья-мусульмане" обвиняют в том, что они во время нахождения Мурси у власти собирали и передавали катарской разведке сверхсекретные документы, касающиеся деятельности египетских спецслужб и армии с целью ослабить египетское государство. Мурси и другие подсудимые неоднократно заявляли, что не признают суд над собой и считают его произволом египетских властей.