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Суд Армении оставил в силе решение об аресте экс-министра обороны Вигена Саркисяна

Суд Армении оставил в силе решение об аресте экс-министра обороны Вигена Саркисяна Апелляционный уголовный суд в Ереване оставил в силе решение нижестоящей инстанции о заочном аресте экс-министра обороны Вигена Саркисяна, ныне проживающего в США и объявленного в розыск.
В регионе
27 марта 2023 г. 11:42
Суд Армении оставил в силе решение об аресте экс-министра обороны Вигена Саркисяна

Апелляционный уголовный суд в Ереване оставил в силе решение нижестоящей инстанции о заочном аресте экс-министра обороны Вигена Саркисяна, ныне проживающего в США и объявленного в розыск.

Как передает Report со ссылкой на Спутник Армении, об этом сообщается в Telegram-канале судебных структур республики.

Отмечается, что суд отклонил представленную ранее жалобу защиты экс-министра.

Напомним, Генпрокуратура Армении ранее сообщила, что бывшему министру обороны Армении Вигену Саркисяну предъявлено обвинение, в суд представлено ходатайство об аресте.

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Версия на английском языке Armenian court upholds decision to arrest ex-defense minister Vigen Sargsyan

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