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Суд арестовал все имущество и активы Порошенко

Суд арестовал все имущество и активы Порошенко Печерский суд Киева наложил арест на всё имущество и активы председателя партии "Европейская солидарность" и бывшего главы государства Петра Порошенко.
В регионе
6 января 2022 г. 16:45
Суд арестовал все имущество и активы Порошенко

Печерский суд Киева наложил арест на все имущество и активы председателя партии "Европейская солидарность" и бывшего главы государства Петра Порошенко.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил адвокат политика Игорь Головань.

Решение принято по ходатайствованию прокуратуры об аресте всего имущества и активов политика, который сейчас пребывает на отдыхе.

Пятый президент проходит подозреваемым по делу о госизмене. Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (Финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) УК Украины.

Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", в частности, путем закупки угля у самопровозглашенных "республик" на общую сумму около 1,5 млрд грн.

По версии ГБР, закупка топлива в ОРДЛО, поставила энергетическую сферу Украины в зависимость от Российской Федерации и "ЛДНР", подорвав экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишив возможности диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также предоставило РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.

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