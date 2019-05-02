Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца

Кировский районный суд Махачкалы заключил под стражу на два месяца главу министерства экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, он подозревается в хищении более 20 млн рублей, сообщает Report со ссылкой а ТАСС.
"Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия и заключил Османа Хасбулатова под стражу на два месяца», — сообщил представитель суда.
30 апреля полиция задержала министра экономики Дагестана.
Чиновник задержан по делу о хищении более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов на оснащение многофункциональных центров.
Ведётся следствие по статье "Мошенничество".
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости