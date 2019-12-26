Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС России на несколько млн рублей

Суд арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник.

Ранее заместителю главы Генштаба ВС России Халилу Арсланову было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве — закупке по завышенным ценам спецтехники для секретных оперативно-технических, а также информационных подразделений Минобороны.

На данный момент решение суда не вступило в силу, так как Арсланов обжаловал арест в суде высшей инстанции, отметили в правоохранительных органах.