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Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС России на несколько млн рублей

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей

Суд арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник.

Ранее заместителю главы Генштаба ВС России Халилу Арсланову было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве — закупке по завышенным ценам спецтехники для секретных оперативно-технических, а также информационных подразделений Минобороны.

На данный момент решение суда не вступило в силу, так как Арсланов обжаловал арест в суде высшей инстанции, отметили в правоохранительных органах.

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