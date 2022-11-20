О нас

Суд арестовал еще двух человек, обвиняемых в причастности к теракту в Стамбуле

Суд арестовал еще двух человек, обвиняемых в причастности к теракту в Стамбуле Стамбульский суд арестовал еще двух человек по обвинению в причастности к совершенному 13 ноября теракту на улице Истикляль.
В регионе
20 ноября 2022 г. 19:36
Суд арестовал еще двух человек, обвиняемых в причастности к теракту в Стамбуле

Стамбульский суд арестовал еще двух человек по обвинению в причастности к совершенному 13 ноября теракту на улице Истикляль.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TRT, общее число арестованных по делу увеличилось до 19.

Ранее сообщалось, что по делу о теракте в Стамбуле проходят 63 человека. В минувшую субботу турецкая полиция задержала восемь человек, в том числе двоих, помогавших исполнительнице теракта, гражданке Сирии Ахлам аль-Башир, незаконно пересечь границу Турции. Они по решению суда арестованы по статьям местного УК: "нарушение единства и целостности государства" и "умышленное убийство".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İstanbuldakı terrorla bağlı daha iki nəfər həbs edilib

Самое важное

Минуло два года со дня освобождения Агдама
Минуло два года со дня освобождения Агдама
20 ноября 2022 г. 00:00
Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой правительства РФ в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой правительства РФ в расширенном составе
18 ноября 2022 г. 13:21
Азербайджан открывает посольство в Израиле
Азербайджан открывает посольство в Израиле
18 ноября 2022 г. 12:19
Азербайджан откроет диппредставительство в Палестине
Азербайджан откроет диппредставительство в Палестине
18 ноября 2022 г. 12:18
В Баку этой ночью произошла авария с участием нескольких автомобилей
В Баку этой ночью произошла авария с участием нескольких автомобилей
18 ноября 2022 г. 09:51
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России
17 ноября 2022 г. 20:45
Президент Азербайджана принял специального посланника ЕС по Восточному партнерству
Президент Азербайджана принял специального посланника ЕС по Восточному партнерству
17 ноября 2022 г. 19:45
В Азербайджане 94,7% респондентов доверяют президенту Ильхаму Алиеву
В Азербайджане 94,7% респондентов доверяют президенту Ильхаму Алиеву
17 ноября 2022 г. 10:49
На освобожденных территориях будут проведены земельные реформы
На освобожденных территориях будут проведены земельные реформы
16 ноября 2022 г. 19:19
Президент: Противоречивые заявления руководства Армении негативно сказываются на продвижении мирной повестки дня
Президент: Противоречивые заявления руководства Армении негативно сказываются на продвижении мирной повестки дня
16 ноября 2022 г. 19:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi