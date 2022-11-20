Суд арестовал еще двух человек, обвиняемых в причастности к теракту в Стамбуле

Стамбульский суд арестовал еще двух человек по обвинению в причастности к совершенному 13 ноября теракту на улице Истикляль.
Как передает Report со ссылкой на телеканал
Ранее сообщалось, что по делу о теракте в Стамбуле проходят 63 человека. В минувшую субботу турецкая полиция задержала восемь человек, в том числе двоих, помогавших исполнительнице теракта, гражданке Сирии Ахлам аль-Башир, незаконно пересечь границу Турции. Они по решению суда арестованы по статьям местного УК: "нарушение единства и целостности государства" и "умышленное убийство".