Суд арестовал еще двух человек, обвиняемых в причастности к теракту в Стамбуле

Суд арестовал еще двух человек, обвиняемых в причастности к теракту в Стамбуле

Стамбульский суд арестовал еще двух человек по обвинению в причастности к совершенному 13 ноября теракту на улице Истикляль.

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Стамбульский суд арестовал еще двух человек по обвинению в причастности к совершенному 13 ноября теракту на улице Истикляль. Как передает Report со ссылкой на телеканал TRT , общее число арестованных по делу увеличилось до 19. Ранее сообщалось, что по делу о теракте в Стамбуле проходят 63 человека. В минувшую субботу турецкая полиция задержала восемь человек, в том числе двоих, помогавших исполнительнице теракта, гражданке Сирии Ахлам аль-Башир, незаконно пересечь границу Турции. Они по решению суда арестованы по статьям местного УК: "нарушение единства и целостности государства" и "умышленное убийство". Подпишитесь на наш Telegram канал