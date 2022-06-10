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Суд арестовал актив журналиста Невзорова в Петербурге

Суд арестовал актив журналиста Невзорова в Петербурге Басманный суд Москвы наложил арест на земельный участок, принадлежащий журналисту Александру Невзорову, которого Минюст внес его в список СМИ-иноагентов. Участок расположен на берегу Финского залива.
В регионе
10 июня 2022 г. 13:34
Суд арестовал актив журналиста Невзорова в Петербурге

Басманный суд Москвы наложил арест на земельный участок, принадлежащий журналисту Александру Невзорову, которого Минюст внес его в список СМИ-иноагентов. Участок расположен на берегу Финского залива.

Как передает Report cо ссылкой на РБК, об этом сообщила пресс-служба суда.

Арест на имущество Невзорова был наложен в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении журналиста по делу о публичном распространении фейков о действиях Вооруженных сил России (статья 207.3 УК РФ).

Напомним, что 6 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал Александра Невзорова. "В связи с объявлением Невзорова в международный розыск названная мера пресечения избрана на два месяца с момента его задержания на территории Российской Федерации или с момента его экстрадиции на территорию России", — уточнили в суде.

Дело против него было возбуждено Следственным комитетом в конце марта. Ведомство сообщило, что якобы он опубликовал в социальных сетях заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома, при этом источниками распространения "недостоверных фотографий пострадавших от обстрела мирных граждан" являются украинские СМИ.

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