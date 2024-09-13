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Суд 14 октября рассмотрит иск "Транснефти" на 85 млн долларов к Euroclear Bank

Суд 14 октября рассмотрит иск "Транснефти" на 85 млн долларов к Euroclear Bank Арбитражный суд Москвы на заседании 14 октября рассмотрит иск "Транснефти" к Euroclear Bank на сумму 85 млн долларов.
В регионе
13 сентября 2024 г. 10:37
Суд 14 октября рассмотрит иск Транснефти на 85 млн долларов к Euroclear Bank

Арбитражный суд Москвы на заседании 14 октября рассмотрит иск "Транснефти" к Euroclear Bank на сумму 85 млн долларов.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, это следует из данных картотеки арбитражных дел.

В качестве третьих лиц выступают АО "Газпромбанк" и Национальный расчетный депозитарий.

Euroclear - это одна из крупнейших международных расчетно-клиринговых организаций, специализируется на обслуживании транзакций с ценными бумагами. Основана в 1968 году, головной офис расположен в Брюсселе.

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,55% уставного капитала компании, или 100% голосующих акций.

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