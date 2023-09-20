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Су-34 потерпел аварию в Воронежской области, экипаж катапультировался

Су-34 потерпел аварию в Воронежской области, экипаж катапультировался Самолет Су-34 потерпел аварию в Воронежской области.
В регионе
20 сентября 2023 г. 12:02
Су-34 потерпел аварию в Воронежской области, экипаж катапультировался

Самолет Су-34 потерпел аварию в Воронежской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны России.

"20 сентября 2023 года в Воронежской области около 10:00 при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34. Экипаж самолета в составе двух человек катапультировался и эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы их здоровью нет", - сказали в МО РФ.

Самолет упал вдали от населенных пунктов. На земле разрушений нет. Полет выполнялся без боекомплекта. Причиной аварии могла стать техническая неисправность, добавили в ведомстве.

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Версия на английском языке Su-34 crashes in Voronezh Region, crew members eject — Russian Defense Ministry
Версия на азербайджанском языке Rusiyada “Su-34” qırıcısı qəzaya uğrayıb

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