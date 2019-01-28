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    Российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Балтийским морем

    © TASS

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon над Балтийским морем. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в министерстве обороны России.

    По данным ведомства, средства контроля воздушного пространства зафиксировали приближающуюся к российской госгранице цель над нейтральными водами Балтийского моря.

    "Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США", - отметили в министерстве.

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