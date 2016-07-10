 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​ Су-24 иранских ВВС разбился на юге страны

    а место падение прибыли эксперты, ведется расследование причин инцидента.

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/Бомбардировщик Су-24 иранских ВВС упал на юге страны, пилоты катапультировались.

    Как передает Report, об этом сообщаетиранское информационное агентство"Тасним".

    По информации агентства, крушение произошло в 9:20 утра по местному времени (8:50, Баку) около озера Бахтеган в провинции Фарс. Пилоты успешно катапультировались и доставлены вертолетом в Шираз, административный центр провинции.

    По предварительной информации, причиной крушения послужила техническая неисправность. На место падение прибыли эксперты, ведется расследование причин инцидента.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi