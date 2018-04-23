Студенты вузов Армении проводят забастовку

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Студенты армянских вузов с утра проводят забастовку в образовательных учреждениях. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, студенты проходят мирным шествием по столичным улицам, призывая преподавателей вузов присоединиться к их акции.

Как утверждают инициаторы акций, они будут носить исключительно мирный характер.

Шествия сопровождаются лозунгами в поддержку смены власти, аплодисментами, свистом и сигналами сопровождающих их автомобилей.

Митинги оппозиции продолжаются в Ереване с 16 апреля. Оппозиционеры требуют, чтобы избранный парламентом 17 апреля премьер-министром Серж Саргсян ушел в отставку. Генеральная прокуратура Армении 22 апреля подтвердила задержание оппозиционных депутатов парламента страны Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна за незаконное проведение собраний.