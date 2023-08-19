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Стройкомпании Турции реализовали в России за 50 лет проекты почти на $100 млрд

Стройкомпании Турции реализовали в России за 50 лет проекты почти на $100 млрд Строительные компании Турции реализовали в России проекты на $97,9 млрд. Об этом свидетельствуют данные Минторга республики с 1972 года, согласно которым на долю РФ, до этого РСФР, приходится 20,3% всех проектов турецких подрядчиков за рубежом.
В регионе
19 августа 2023 г. 19:32
Стройкомпании Турции реализовали в России за 50 лет проекты почти на $100 млрд

Строительные компании Турции реализовали в России проекты на $97,9 млрд.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом свидетельствуют данные турецкого Минторга с 1972 года.

Согласно статистике, на долю РФ приходится 20,3% всех проектов турецких подрядчиков за рубежом. Всего по состоянию на конец июля текущего года строительными компаниями Турции за этот период в 134 странах выполнено 11 768 проектов на $482 млрд.

На втором месте после России находится Туркменистан, где турецкие строители реализовали проекты на $50,8 млрд, что составляет 10,6% от их общего объема. Третье место занимает Ирак, там стоимость реализованных проектов оценивается в $33,2 млрд. За ним следуют Ливия и Казахстан с проектами на $30,2 млрд и $27,9 млрд соответственно.

Больше всего контрактов турецкие строители выполняют в сфере строительстве жилья - 13,8%. На возведение автодорог, тоннелей и мостов приходится 13,6%, энергопроекты - 8,5%.

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