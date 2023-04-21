Строительство новой газовой электростанции в Алматы начнут летом 2023 года

Во втором квартале этого года будет определен подрядчик на поставку оборудования, проектирование и строительство новой газовой станции на площадке Алматинской ТЭЦ-2.

Во втором квартале этого года будет определен подрядчик на поставку оборудования, проектирование и строительство новой газовой станции на площадке Алматинской ТЭЦ-2.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Казахстан, об этом сегодня сообщил управляющий директор по инвестиционным проектам АО "АлЭС" Даурен Сагидулла.

"Нами объявлен двухэтапный международный открытый тендер по выбору EPC-подрядчика. Это предполагает, что крупная компания или консорциум компаний будет производить проектирование, заказ оборудования, поставку этого оборудования, строительство, строймонтаж, пуско-наладку и сервисное обслуживание в течение нескольких лет", – сказал Даурен Сагидулла.

По его словам, на сегодня первый этап заявки рассмотрен, из шести крупных консорциумов две компании, соответствующие всем квалификационным требованиям, допущены до второго этапа.

По данным компании "Самрук-Энерго", начало строительно-монтажных работ предполагается уже этим летом.

Даурен Сагидулла отметил, что первая очередь будет сдана до декабря 2024 года. Она включает строительство парогазовой установки мощностью 200 мегаватт.

Строительство новой газовой электростанции завершится в 2026 году. Полная мощность новой станции составит 600 МВт.