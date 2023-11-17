Строительство КПП на границе Армении и Турции может завершиться на следующей неделе

Строительство КПП "Маргара" на границе Армении с Турцией может быть завершено уже на следующей неделе.

Строительство КПП "Маргара" на границе Армении с Турцией может быть завершено уже на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава Комитета госдоходов Армении Рустам Бадасян журналистам.

"Пункт практически готов. Есть конкретные сроки, указанные в договоре о строительстве. Но на следующей неделе он, скорее всего, будет готов. Практически вся работа выполнена", - сказал Бадасян.

Он отметил, что власти контролируют качество работы и внимательно следят за тратой средств.

Он не стал комментировать вопросы, связанные со сроками открытия армяно-турецкой границы, отметив, что это не в его компетенции.