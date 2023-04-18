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Строительство атомной электростанции в Казахстане обсудили Токаев и глава МАГАТЭ

Строительство атомной электростанции в Казахстане обсудили Токаев и глава МАГАТЭ Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за поддержку усилий организации по обеспечению безопасности украинских атомных электростанций, включая Запорожскую АЭС.
В регионе
18 апреля 2023 г. 13:17
Строительство атомной электростанции в Казахстане обсудили Токаев и глава МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за поддержку усилий организации по обеспечению безопасности украинских атомных электростанций, включая Запорожскую АЭС.

Как передает Report, об этом он написал в Twitter.

"Большая честь встретиться с президентом Казахстана Токаевым в Астане. Благодарю за подробный обмен мнениями о двусторонних отношениях между Казахстаном и МАГАТЭ, а также за поддержку наших усилий по обеспечению безопасности украинских атомных электростанций, включая Запорожскую АЭС",- написал он.

Казахстанские СМИ сообщают, что Токаев отметил важность визита Гросси для дальнейшего укрепления сотрудничества между Казахстаном и агентством.

В ходе встречи они обсудили широкий спектр вопросов, включая укрепление технического сотрудничества и строительство АЭС в Казахстане.

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Версия на азербайджанском языке AEBA-nın Baş direktoru Qazaxıstandadır, Prezident Kasım-Jomart Tokayevlə görüşüb

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