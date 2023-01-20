Стрельба в Грузии, пять человек погибли, в том числе сотрудник полиции

В грузинском городе Сагареджо мужчина открыл стрельбу, пять человек погибли, в том числе сотрудник полиции, еще пять человек получили ранения.

В грузинском городе Сагареджо мужчина открыл стрельбу, пять человек погибли, в том числе сотрудник полиции, еще пять человек получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает МВД Грузии.

Отмечается, что мужчина 1974 года рождения начал стрелять по людям с балкона одной из квартир жилого дома. Четыре человека были убиты, еще пятеро получили ранения.

Затем мужчина открыл огонь по прибывшим на место полицейским. Один из сотрудников погиб от полученного ранения.

К моменту прибытия дополнительного наряда полиции стрелявший мужчина покончил с собой, выстрелив из оружия.

Следствие ведется по статье об умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, а также о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, говорится в ведомстве.

Дополнительная информация о произошедшем уточняется.