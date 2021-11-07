Стрельба в Турции, погибли 4 человека

Вооруженный инцидент произошел в Турции.
Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, инцидент зафиксирован в городе Афьонкарахисар.
Пять человек пострадали в результате обстрела автомобиля во время конфликта нескольких человек в поселке Чыкрыг.
На место происшествия были вызваны бригады скорой помощи и жандармерии.
Пострадавшие были доставлены в больницы на машине скорой помощи. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь 4 из них не удалось. Еще один пострадавший находится в критическом состоянии.
Отмечается, что преступник скрылся. По факту ведется расследование.