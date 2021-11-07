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Стрельба в Турции, погибли 4 человека

Стрельба в Турции, погибли 4 человека Вооруженный инцидент произошел в Турции.
В регионе
7 ноября 2021 г. 02:08
Стрельба в Турции, погибли 4 человека

Вооруженный инцидент произошел в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, инцидент зафиксирован в городе Афьонкарахисар.

Пять человек пострадали в результате обстрела автомобиля во время конфликта нескольких человек в поселке Чыкрыг.

На место происшествия были вызваны бригады скорой помощи и жандармерии.

Пострадавшие были доставлены в больницы на машине скорой помощи. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь 4 из них не удалось. Еще один пострадавший находится в критическом состоянии.

Отмечается, что преступник скрылся. По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə silahlı insident zamanı 4 nəfər həlak olub, xəsarət alan var

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