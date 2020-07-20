Стрельба в Москве, есть раненые

Два человека получили ранения в результате стрельбы на улице Исаковского в Москве.

Два человека получили ранения в результате стрельбы на улице Исаковского в Москве.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

Инцидент произошел около 2:05 (бакинское время - ред.). Отмечается, что между несколькими гражданами произошел конфликт, в результате чего была открыта стрельба и два человека получили ранения.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания помощи, на месте работает оперативно-следственная группа. Обстоятельства инцидента уточняются.