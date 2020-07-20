О нас
Report Georgia

Стрельба в Москве, есть раненые

Стрельба в Москве, есть раненые Два человека получили ранения в результате стрельбы на улице Исаковского в Москве.
В регионе
20 июля 2020 г. 06:51
Стрельба в Москве, есть раненые

Два человека получили ранения в результате стрельбы на улице Исаковского в Москве.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

Инцидент произошел около 2:05 (бакинское время - ред.). Отмечается, что между несколькими гражданами произошел конфликт, в результате чего была открыта стрельба и два человека получили ранения.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания помощи, на месте работает оперативно-следственная группа. Обстоятельства инцидента уточняются.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Турции около 220 тыс. человек заразились COVID-19
В Турции около 220 тыс. человек заразились COVID-19
19 июля 2020 г. 21:49
Коронавирус унес жизни более 14 тыс. иранцев
Коронавирус унес жизни более 14 тыс. иранцев
19 июля 2020 г. 14:22
В Армении число больных коронавирусом превысило 34,8 тыс.
В Армении число больных коронавирусом превысило 34,8 тыс.
19 июля 2020 г. 11:58
В Грузии возник конфликт между азербайджанскими и армянскими студентами
В Грузии возник конфликт между азербайджанскими и армянскими студентами
19 июля 2020 г. 11:07
Турция намерена выпустить электромобиль к концу 2022 года
Турция намерена выпустить электромобиль к концу 2022 года
19 июля 2020 г. 00:36
Получивший огнестрельное ранение армянский солдат скончался  
Получивший огнестрельное ранение армянский солдат скончался  
18 июля 2020 г. 21:49
Бюст М.Ф.Ахундзаде в Тбилиси – 13-летняя подпольная жизнь, помощь грузинского врача и жест Саакашвили
Бюст М.Ф.Ахундзаде в Тбилиси – 13-летняя подпольная жизнь, помощь грузинского врача и жест Саакашвили
18 июля 2020 г. 14:22
Рухани: Число заразившихся COVID-19 может превысить 30 млн человек
Рухани: Число заразившихся COVID-19 может превысить 30 млн человек
18 июля 2020 г. 13:31
В России число заболевших COVID-19 за сутки составило свыше 6,2 тыс.
В России число заболевших COVID-19 за сутки составило свыше 6,2 тыс.
18 июля 2020 г. 11:50
В Армении число инфицированных COVID превысило 34 тыс., умерли 11 человек
В Армении число инфицированных COVID превысило 34 тыс., умерли 11 человек
18 июля 2020 г. 11:08

Последние новости

07:43
В Германии число зараженных COVID-19 достигло 201,8 тыс. Другие страны
07:18
В Сумгайыте обнаружен артиллерийский снаряд Происшествия
06:51
ВидеоСтрельба в Москве, есть раненые В регионе
06:26
Госпитализирован король Саудовской Аравии Другие страны
06:03
Теракт в Сирии, 5 погибших, 85 раненых Другие страны
05:49
Завершился самый длинный сезон в истории футбольной Испании Футбол
05:27
В Бразилии выявлено почти 2,1 млн. случаев COVID-19 Другие страны
04:37
К Марсу запустили первый зонд ОАЭ из Японии Другие страны
04:21
ФотоВ США предотвращена армянская провокация Нагорно-карабахский конфликт
03:33
"Челси" вышел в финал Кубка Англии Футбол
03:18
Стрельба в США, есть погибший и раненые Другие страны
02:22
ФотоВ Гёйгёле обнаружена ручная граната Происшествия
01:56
В мире за сутки COVID-19 заразились около 167 тыс. человек Другие страны
01:44
Месси установил исторический рекорд Ла Лиги Футбол
01:10
В Суперлиге Турции определился победитель Футбол
Вся новостная лента