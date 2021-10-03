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Стрельба в Москве, есть пострадавший

Стрельба в Москве, есть пострадавший Один человек был ранен в перестрелке в кафе на северо-востоке Москвы (Россия).
В регионе
3 октября 2021 г. 09:41
Стрельба в Москве, есть пострадавший

Один человек был ранен в перестрелке в кафе на северо-востоке Москвы (Россия).

Как передает Report, об этом сообщает "Московский комсомолец".

По данным издания, инцидент произошел в ночь на субботу, в кафе "Культ" на улице Пришвина. У одного из участников конфликта, 42-летнего местного жителя, был травматический пистолет "Оса", из которого он впоследствии произвел выстрел. Пострадавшим является 32-летний мужчина, который также является местным жителем.

Раненого направили в ближайшее медицинское учреждение для оказания первой помощи. Стрелявшего задержали.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada atışma olub, xəsarət alan var

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