Стрельба в Ереване: ранен директор одного из торговых центров

В Ереване директор торгового центра "Платиниум" получил ранение во время стрельбы перед зданием.

В Ереване директор торгового центра "Платиниум" получил ранение во время стрельбы перед зданием.

Как передает Report со ссылкой на Shamshyan.com, около 18:20 по местному времени в полицию поступило сообщение о том, что перед торговым центром на улице Севани прозвучали выстрелы, есть пострадавший.

Выехавшие на место полицейские нашли 8 гильз, выпущенных из пистолета.

Следователи выяснили, что один человек – 38-летний Роберт М. - доставлен с места инцидента в больницу.

Инициировано уголовное производство.