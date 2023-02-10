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Стрельба в Ереване: ранен директор одного из торговых центров

Стрельба в Ереване: ранен директор одного из торговых центров В Ереване директор торгового центра "Платиниум" получил ранение во время стрельбы перед зданием.
В регионе
10 февраля 2023 г. 22:24
Стрельба в Ереване: ранен директор одного из торговых центров

В Ереване директор торгового центра "Платиниум" получил ранение во время стрельбы перед зданием.

Как передает Report со ссылкой на Shamshyan.com, около 18:20 по местному времени в полицию поступило сообщение о том, что перед торговым центром на улице Севани прозвучали выстрелы, есть пострадавший.

Выехавшие на место полицейские нашли 8 гильз, выпущенных из пистолета.

Следователи выяснили, что один человек – 38-летний Роберт М. - доставлен с места инцидента в больницу.

Инициировано уголовное производство.

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