Стрельба в Ереване, есть пострадавший

В столице Армении Ереване произошла стрельба.

В столице Армении Ереване произошла стрельба.

Как передает Report со ссылкой на SHAMSHYAN.com, около 16:30 отдел полиции Малатии поступил звонок из медцентра "Армения" о том, что госпитализирован мужчина с огнестрельным ранением левой голени.

Прибывшие полицейские выяснили, что пострадавший, житель столицы, 47-летний Вардан Геворкян. По словам врачей, он был не в состоянии давать показания.

Выяснилось также, что Геворкян был доставлен в больницу с ул. Адана в районе Киликиа. На месте следователи обнаружили гильзу газового пистолета.

Раненый - брат Армана Геворгяна, известного в Киликии как "Кодо". Он также является другом Артема Арутюнова (Артем Каневски), известного в криминальном мире и недавно удостоенного звания "Посол доброй воли".