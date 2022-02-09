О нас
Report Georgia
Аудио новости

Стрельба в Ереване, есть пострадавший

Стрельба в Ереване, есть пострадавший В столице Армении Ереване произошла стрельба.
В регионе
9 февраля 2022 г. 23:31
Стрельба в Ереване, есть пострадавший

В столице Армении Ереване произошла стрельба.

Как передает Report со ссылкой на SHAMSHYAN.com, около 16:30 отдел полиции Малатии поступил звонок из медцентра "Армения" о том, что госпитализирован мужчина с огнестрельным ранением левой голени.

Прибывшие полицейские выяснили, что пострадавший, житель столицы, 47-летний Вардан Геворкян. По словам врачей, он был не в состоянии давать показания.

Выяснилось также, что Геворкян был доставлен в больницу с ул. Адана в районе Киликиа. На месте следователи обнаружили гильзу газового пистолета.

Раненый - брат Армана Геворгяна, известного в Киликии как "Кодо". Он также является другом Артема Арутюнова (Артем Каневски), известного в криминальном мире и недавно удостоенного звания "Посол доброй воли".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda atışma olub, xəsarət alan var

Экслюзивные новости

Министр Рашад Набиев о политике государства в связи с радиочастотами
Министр Рашад Набиев о политике государства в связи с радиочастотами
9 февраля 2022 г. 12:37
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
8 февраля 2022 г. 17:25
Министр: В ближайшие месяцы будет пресечено вещание иранских каналов на юге Азербайджана 
Министр: В ближайшие месяцы будет пресечено вещание иранских каналов на юге Азербайджана 
8 февраля 2022 г. 14:27
Сафар Мехдиев: В этом году завершится строительство таможенного поста ”Ханоба”  
Сафар Мехдиев: В этом году завершится строительство таможенного поста ”Ханоба”  
8 февраля 2022 г. 13:40
На азербайджано-иранской границе могут построить новые пропускные пункты
На азербайджано-иранской границе могут построить новые пропускные пункты
8 февраля 2022 г. 13:21
ICMP провела консультации с Азербайджаном по поиску пропавших без вести
ICMP провела консультации с Азербайджаном по поиску пропавших без вести
8 февраля 2022 г. 10:54
Рашад Набиев: Будут организованы автобусные рейсы и на другие освобожденные территории
Рашад Набиев: Будут организованы автобусные рейсы и на другие освобожденные территории
7 февраля 2022 г. 17:40
В ВОЗ призвали уделять приоритетное внимание исследованию стелс-омикрона
В ВОЗ призвали уделять приоритетное внимание исследованию "стелс-омикрона"
7 февраля 2022 г. 16:37
НПЗ в Баку остановят на ремонт более чем на полтора месяца
НПЗ в Баку остановят на ремонт более чем на полтора месяца
7 февраля 2022 г. 15:48
Украинские депутаты предложили присвоить офицеру-азербайджанцу звание героя
Украинские депутаты предложили присвоить офицеру-азербайджанцу звание героя
7 февраля 2022 г. 11:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi