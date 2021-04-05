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Стрельба в Армении: разыскивается мэр города

Стрельба в Армении: разыскивается мэр города В Котайкской области Армении произошла стрельба
В регионе
5 апреля 2021 г. 06:59
Стрельба в Армении: разыскивается мэр города

В Котайкской области Армении произошла стрельба.

Как передает Report со ссылкой на Shamshyan.com, в казино "Роял" города Цахкадзор прозвучали выстрелы.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили на парковке казино поврежденный автомобиль марки Hyundai Elantra. В результате исследования места инцидента, был обнаружен один патрон охотничьего ружья и ружейный пыж. По факту происшедшего в отделе расследований полиции Раздана готовятся материалы.

По сведениям фотокорреспондента Гагика Шамшяна, полицейские разыскивают одного из мэров Армении, как подозреваемого, участвовавшего в инциденте.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda şəhər meri atışmada iştirak edib  

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