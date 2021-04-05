Стрельба в Армении: разыскивается мэр города

В Котайкской области Армении произошла стрельба

В Котайкской области Армении произошла стрельба.

Как передает Report со ссылкой на Shamshyan.com, в казино "Роял" города Цахкадзор прозвучали выстрелы.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили на парковке казино поврежденный автомобиль марки Hyundai Elantra. В результате исследования места инцидента, был обнаружен один патрон охотничьего ружья и ружейный пыж. По факту происшедшего в отделе расследований полиции Раздана готовятся материалы.

По сведениям фотокорреспондента Гагика Шамшяна, полицейские разыскивают одного из мэров Армении, как подозреваемого, участвовавшего в инциденте.