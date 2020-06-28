​Стрельба в Армении, есть убитый

В Армении совершено убийство.

Об этом Report передает со ссылкой на армянскую прессу.

Согласно заявлению информационного управления полиции Армении, инцидент был зафиксирован 27 июня в городе Варденис.

"28 июня, в 00:05, из гарнизонного госпиталя Гегаркуникской области поступило сообщение о том, что с диагнозом "огнестрельное ранение" к ним поступил гражданин 1995 года рождения.

Выяснилось, что 27 июня, в районе 23:35, неизвестный выстрелил в его направлении из автомата. В тот же день, в районе 00:04, он умер в реанимационном отделении от полученных ранений, не приходя в сознание.

Назначены экспертизы. Проводится следствие", - говорится в заявлении.