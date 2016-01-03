Стражи исламской революции грозят отомстить Эр-Рияду

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) пообещал отомстить Саудовской Аравии за казнь шиитского проповедника Нимра Бакр аль-Нимра, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Согласно заявлению организации, опубликованному на ее сайте, политический режим в Саудовской Аравии является протеррористическим и антиисламским, поэтому он должен быть свергнут.

Поведение властей Саудовской Аравии КСИР сравнивает с поведением членов экстремистской группировки "Исламское государство", признанной террористической и запрещенной во многих странах.

Ранее в субботу Саудовская Аравия вызвала посла Ирана в Эр-Рияде, чтобы выразить ему решительный протест "против агрессивных высказываний" руководства страны.

Саудовская Аравия назвала комментарии иранских лидеров враждебными. По мнению саудовских властей, их можно рассматривать как попытку вмешаться во внутренние дела королевства, передает государственное информационное агентство SPA.

Казнь аль-Нимра привела вызвала целый ряд резких заявлений со стороны иранского руководства. Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Саудовская Аравия дорого заплатит за казнь Аль-Нимра. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи опубликовал в социальных сетях портрет аль-Нимра.

В Иране и ряде государств Ближнего Востока прошли демонстрации и акции протеста против казни Аль-Нимра.