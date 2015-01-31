​Stratfor: Беларусь и Армения могут пересмотреть свои отношения с Россией

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ "Последние события показывают, что два самых верных союзника Москвы на постсоветском пространстве, Беларусь и Армения, могут пересмотреть свои отношения с Россией в свете ее противостояния с Западом". Как сообщает Report об этом говорится в аналитической статье, подготовленной фондом "Stratfor".

По мнению аналитиков фонда, Беларусь и Армения, вероятнее всего, продолжат поддерживать стратегическую ориентацию на Россию, но будут постоянно пересматривать свои позиции в зависимости от того, насколько широко развернется борьба меду РФ и Западом.

В статье отмечается, что "украинский кризис затронул и нагорно-карабахский конфликт" - возросло количество насильственных инцидентов вдоль линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск.

"Азербайджан имеет больше возможностей для маневра из-за востребованности энергетических ресурсов этой страны и того факта, что Россия сейчас более сосредоточена на Украине. Эти факторы позволяют Армении задаться вопросом о приверженности России как гаранта безопасности", - отмечается в статье.

Тем не менее, аналитики "Stratfor" полагают, что Армения будет "по-прежнему осторожна, чтобы не отклоняться слишком далеко от России". Даже несмотря на недавнее убийство армянской семьи в Гюмри российским военнослужащим и вызванные этим событием демонстрации в Армении, Ереван поддерживает Москву. "Военное присутствие России крайне важно для Армении", - отмечается в статье.