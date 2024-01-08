Stratfor: Армения примет требования Баку в вопросах транзита и делимитации границы

Армении придется принять требования Баку в вопросах транзита и делимитации границы.

Армении придется принять требования Баку в вопросах транзита и делимитации границы.

Как передает Report, об этом говорится в отчете, опубликованном американским аналитическим центром Stratfor о прогнозах на 2024 год.

Ереван, по мнению аналитиков центра, продолжит стремиться к заключению мирного соглашения с Баку, однако разногласия по поводу условий региональных транзитных коридоров по-прежнему будут препятствовать переговорам.

"Прогресс в достижении мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном вероятен. Армения будет использовать растущие политические связи с Западом и военную поддержку последнего, чтобы противостоять Баку. Но, учитывая тот факт, что у Еревана в руках мало рычагов воздействия, он, вероятно, примет требования, выдвинутые Баку в вопросах транзита через юг Армении и делимитации границы", - сказано в документе.