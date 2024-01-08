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Stratfor: Армения примет требования Баку в вопросах транзита и делимитации границы

Stratfor: Армения примет требования Баку в вопросах транзита и делимитации границы Армении придется принять требования Баку в вопросах транзита и делимитации границы.
В регионе
8 января 2024 г. 16:41
Stratfor: Армения примет требования Баку в вопросах транзита и делимитации границы

Армении придется принять требования Баку в вопросах транзита и делимитации границы.

Как передает Report, об этом говорится в отчете, опубликованном американским аналитическим центром Stratfor о прогнозах на 2024 год.

Ереван, по мнению аналитиков центра, продолжит стремиться к заключению мирного соглашения с Баку, однако разногласия по поводу условий региональных транзитных коридоров по-прежнему будут препятствовать переговорам.

"Прогресс в достижении мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном вероятен. Армения будет использовать растущие политические связи с Западом и военную поддержку последнего, чтобы противостоять Баку. Но, учитывая тот факт, что у Еревана в руках мало рычагов воздействия, он, вероятно, примет требования, выдвинутые Баку в вопросах транзита через юг Армении и делимитации границы", - сказано в документе.

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Версия на азербайджанском языке “Stratfor”: “Ermənistan tranzit və sərhədlərin delimitasiyası məsələlərində Bakının tələblərini qəbul edəcək”
Версия на английском языке Stratfor: Armenia to accept Baku’s demands on issues of transit and border delimitation

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