Стратегическое сотрудничество Индии с Арменией может сойти с повестки после смены баланса сил на Кавказе

Прочные взаимоотношения между Арменией и Индией могут быть приостановлены из-за изменения баланса сил на Кавказе.

Выход на стратегическое партнерство и дальнейшее усиление отношений между Индией и Арменией могут не получить последующего развития, после изменения баланса сил на Южном Кавказе. Скорее всего, они ограничатся только существующими двусторонними связями.

Как передает Report, об этом говорится в статье "Движутся ли Индия и Армения к стратегическому партнерству?", опубликованной в издании The National Interest.

"За последние три года Индия превратилась в крупного поставщика оружия в Армению. Среди значительных оборонных сделок - продажа многоствольных ракетных установок Pinaka, контракт на 40 миллионов долларов на поставку радаров обнаружения SWATHI, противотанковых ракет с боеприпасами и 155-миллиметровых артиллерийских орудий", - говорится в публикации.

Автор отметил, что в сентябре 2022 года обе страны подписали Меморандумы о взаимопонимании в области культуры, цифровой инфраструктуры и возобновляемых источников энергии для развития деловых связей на конференции в Индии.

"Помимо создания противовеса Турции и Пакистану, Индия также рассматривает Армению в качестве узлового пункта для расширения своего стратегического и экономического охвата Южного Кавказа. Армения является естественным выбором для Индии из-за близости Азербайджана к Пакистану и Турции", - считает он.

Наиболее важные интересы Дели в этом регионе лежат в проектах стратегических транспортных коммуникаций. Интерес Индии к Международному коридору Север-Юг, частью которого является Армения, прочно укоренился в стремлении обеспечить сухопутное сообщение с Евразией, Центральной Азией и Европой: "Армения также проявляет большой интерес к этому транспортному коридору. Ереван объявил о строительстве альтернативной дороги в Иран в мае 2021 года, чтобы соединить иранские порты с грузинскими через Армению. Во время визита министра иностранных дел Индии в 2021 году Армения также предложила схему, позволяющую транспортировать индийские товары в Россию и на Черное море через Армению".

Однако тишина со стороны Индии после упразднения сепаратистского режима в Карабахе в 2023 году свидетельствует об снижении энтузиазма Нью-Дели в отношении сотрудничества с Арменией.

По мнению автора, возможно после того, как Азербайджан укрепил полный контроль над Карабахом, Индия теперь чувствует себя неуверенно в своих инвестициях и планах по стратегическим связующим проектам в этом регионе.

"Растущая вовлеченность мировых держав в Южный Кавказ также может препятствовать трансформации отношений Индии и Армении в стратегическое партнерство. После вялой реакции России на войну Армении с Азербайджаном, наблюдается заметный сдвиг армянского общества в сторону США, что вызывает у Москвы дискомфорт. Учитывая свое неприятие любых альянсов, Нью-Дели не хотел бы попасть на еще один фронт холодной войны между Соединенными Штатами и Россией", - подчеркивается в статье. До этого подобная ситуация сложилась, когда во время недавней российско-украинской войны Индии столкнулась с огромным давлением со стороны западных держав, чтобы отказаться от сотрудничества с Россией.

Таким образом, в подобных условиях неопределенности вряд ли стоит утверждать, что Индия и дальше пойдет по пути повышения уровня отношений до стратегических с Арменией, с фокусом на обороне и экономике.