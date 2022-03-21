О нас
Аудио новости

Боррель: Стратегический компас ЕС - ответ на ситуацию вокруг Украины

Боррель: Стратегический компас ЕС - ответ на ситуацию вокруг Украины Стратегический компас Евросоюза является частью ответа на ситуацию вокруг Украины
В регионе
21 марта 2022 г. 15:40
Боррель: Стратегический компас ЕС - ответ на ситуацию вокруг Украины

Стратегический компас Евросоюза является частью ответа на ситуацию вокруг Украины.

Как передает Report, об этом сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в видео, опубликованном на его странице в Twitter.

"Мы собираемся провести грандиозную встречу с министрами обороны, чтобы утвердить - я надеюсь - Стратегический компас, который не является ответом на войну в Украине, но является частью ответа", - сказал он в видео.

Боррель также отметил, что государства - члены ЕС должны наращивать военный потенциал и делать это скоординированным образом.

"Мы работали над Стратегическим компасом в течение двух лет. Его цель состоит в том, чтобы направлять разработку повестки дня ЕС в области безопасности и обороны на следующее десятилетие для решения всего спектра угроз и вызовов, с которыми мы сталкиваемся", - говорится в публикации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Borrell: EU’s strategic compass - response to situation around Ukraine

Экслюзивные новости

Фоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
ФотоФоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
19 марта 2022 г. 14:58
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
18 марта 2022 г. 19:20
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
18 марта 2022 г. 16:05
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
18 марта 2022 г. 15:54
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
17 марта 2022 г. 13:59
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
17 марта 2022 г. 10:43
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
16 марта 2022 г. 15:51
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
15 марта 2022 г. 16:31
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
15 марта 2022 г. 11:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi