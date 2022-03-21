Боррель: Стратегический компас ЕС - ответ на ситуацию вокруг Украины

Стратегический компас Евросоюза является частью ответа на ситуацию вокруг Украины.
Как передает Report, об этом сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в видео, опубликованном на его странице в Twitter.
"Мы собираемся провести грандиозную встречу с министрами обороны, чтобы утвердить - я надеюсь - Стратегический компас, который не является ответом на войну в Украине, но является частью ответа", - сказал он в видео.
Боррель также отметил, что государства - члены ЕС должны наращивать военный потенциал и делать это скоординированным образом.
"Мы работали над Стратегическим компасом в течение двух лет. Его цель состоит в том, чтобы направлять разработку повестки дня ЕС в области безопасности и обороны на следующее десятилетие для решения всего спектра угроз и вызовов, с которыми мы сталкиваемся", - говорится в публикации.