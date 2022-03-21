Боррель: Стратегический компас ЕС - ответ на ситуацию вокруг Украины

Стратегический компас Евросоюза является частью ответа на ситуацию вокруг Украины

Стратегический компас Евросоюза является частью ответа на ситуацию вокруг Украины.

Как передает Report, об этом сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в видео, опубликованном на его странице в Twitter.

"Мы собираемся провести грандиозную встречу с министрами обороны, чтобы утвердить - я надеюсь - Стратегический компас, который не является ответом на войну в Украине, но является частью ответа", - сказал он в видео.

Боррель также отметил, что государства - члены ЕС должны наращивать военный потенциал и делать это скоординированным образом.

"Мы работали над Стратегическим компасом в течение двух лет. Его цель состоит в том, чтобы направлять разработку повестки дня ЕС в области безопасности и обороны на следующее десятилетие для решения всего спектра угроз и вызовов, с которыми мы сталкиваемся", - говорится в публикации.