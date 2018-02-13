Страшный пожар в Оренбурге: погибла азербайджанская семья - ВИДЕО

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Накануне в Оренбурге произошел сильный пожар в квартире многоэтажного дома на улице Салмышской. Как сообщает Report, в результате происшествия погибли 4 человека, выходцы из Азербайджана. Среди погибших двое детей.

Пожар случился в квартире на девятом этаже дома. По предварительным данным, площадь возгорания составила около 10 квадратных метров.

После тушения пожара были обнаружены тела двух мужчин. В медицинские учреждения города были госпитализированы семь человек, в том числе 3 несовершеннолетних детей. При доставлении в больницу в машине скорой помощи скончались 3-летняя девочка и 6-летний мальчик. Четверо женщин в возрасте 62, 47 и 20 лет (двое) и 6-летняя девочка находятся в тяжелом состоянии в больницах города Оренбурга.

Жители улицы Салмышской Оренбурга рассказали сайту RIA56, что два года назад из окна квартиры, в которой произошел серьезный пожар, в мае 2016 году выпала маленькая девочка. Тогда ребенок выжил, медики диагностировали серьезные травмы.

На месте происшествия работали 61 человек, 34 единицы техники, из них от МЧС - 42 человек, 15 единиц техники.